IND vs IRE ଟି-୨୦: ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତର ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦୁଇ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବୈଭବ
IND vs IRE ଟି-୨୦: ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତର ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦୁଇ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ
IND vs IRE T20: ଭାରତ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଲଫାଷ୍ଟର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦୁଇଜଣ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରାଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍ଗେଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ପାଗକୁ ଦେଖି ଆୟରଙ୍କ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, “ପାଗର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଯେହେତୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ପୂରା ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ ।”
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟ ପରେ ଦଳରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ରହିଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଢାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ବୋଲିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ ଓ ଫ୍ରଣ୍ଟଫୁଟ୍ରୁ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବେଶ୍ ଚତୁରତା ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆଗକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣରେ ନଖେଳି ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବୁ ଏବଂ ନିଜ ଖେଳ ଶୈଳୀ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବୁ ।”
ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, “ହଁ, ଏହା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଫେରିବାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦଳରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଗତକାଲି ଆମ ପାଇଁ ଆରାମର ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ।”
ଦୁଇ ଯୁବ ତାରକାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କ୍ୟାପଟେନ
ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଦଳରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ । ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍ଗେ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଦୁହେଁ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ।” ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟର । ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇଟିଯାକରେ ଭଲ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟ୍ର ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ‘ଏ’ ଟୁର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫାଇଦା ସେ ଏଠାରେ ଉଠାଇବେ ।
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ଟମ୍ ଟେକ୍ଟର, ରସ୍ ଆଡାୟର, ହ୍ୟାରୀ ଟେକ୍ଟର, ଲୋରକନ୍ ଟକ୍କର (ୱିକେଟକିପର/ଅଧିନାୟକ), ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କେଲିଜ୍, ଗ୍ୟାରେଥ୍ ଡେଲାନି, ଜର୍ଜ ଡକରେଲ୍, ଲିଆମ୍ ମ୍ୟାକକାର୍ଥି, ମାଥ୍ୟୁ ହମ୍ଫ୍ରିଜ୍, ଜୟ ମୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ହଲାର୍ଡ ।
ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଈଶାନ କିଶନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍ଗେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ।