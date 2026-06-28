ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ସହ ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍କାଇଡାଇଭର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା କାଳ
ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ସହ ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Plane Crash: ଅଶୁଭ ରବିବାର । ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକକାଳୀନ ଚାଲିଗଲା ୨୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ରବିବାର ଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ପୃଥକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ରଏଟର୍ସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ନେନ୍ସି ନିକଟସ୍ଥ ଟମ୍ବଲେନ ସହରରେ ସ୍କାଇଡାଇଭର୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବେସରକାରୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ, ରବିବାର ସାଉଦି ଆରବର ରାସ ତନୁରା ସହରରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାଶ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅତିକମରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଛି ।
ଫ୍ରାନ୍ସ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧ ମୃତ
ରଏଟର୍ସ ମୁତାବକ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଟମ୍ବଲେନ ସହରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ୧୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ ଛାତ୍ର ସ୍କାଇଡାଇଭର୍ ଏବଂ ୫ ଜଣ ସେମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଥିଲେ ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଡେଲି ‘L’Est Républicain’ ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି କ୍ରାଶ୍ ହେବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ସ୍କାଇଡାଇଭର୍ସଙ୍କ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ‘ଫ୍ରାନ୍ସ ୩ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟ’ ପୂର୍ବରୁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିମାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ବିପଦ ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ସାଲଭାଡୋର ଆଲେନ୍ଦେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ଖରାପ ପାଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଘଟିଥିବା ଏହା ଏକ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବେସରକାରୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ସାଉଦି ଆରବରେ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାଶ୍
ସାଉଦି ଆରବର ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାସ ତନୁରା (Ras Tanura) ସହରରେ ‘ସାଉଦି ଆରାମକୋ’ (Saudi Aramco) କମ୍ପାନୀର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତିକମରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସାଉଦି ପ୍ରେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଫିସିଆଲ୍ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଉଦି ଆରବର ନାଗରିକ ଥିଲେ ।
ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାଶ୍ ହେବାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ସାଉଦି ଆରବର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ‘ଖଲିଜ୍ ଟାଇମ୍ସ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, “ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯିବ ।”