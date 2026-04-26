ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବଦଳିଯିବ ଭାଗ୍ୟ; ମିଳିବ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ନୂଆ କାର ସହ କିଣିବେ ଘର; ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି!

ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ରବିବାର ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଦଶମୀ ତିଥି। ଦଶମୀ ତିଥି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ରାତି ୧୦:୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଆଜି ରାତି ୮:୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଘ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ?
ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଷୟର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଭଲଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବ। ଘରେ ଏକ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜନେତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅଧିକ ନୂତନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ମଳିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଜିଦ୍ଖୋର ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ।
ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ।
ମୀନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗମ୍ଭୀର ହେବେ। ଆଜି ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।