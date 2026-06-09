୨୬ ସିଟ, ୨୮ ପ୍ରାର୍ଥୀ; କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ବଦଳାଇବ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଙ୍କଗଣିତ, କାହାକୁ ଲାଭ, କାହାକୁ କ୍ଷତି, ଜାଣନ୍ତୁ A ରୁ Z ସମୀକରଣ
ଦେଶର ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟର ୨୬ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ରୋଚକ ହୋଇଉଠିଛି।
Rajya Sabha Election 2026 : ୧୮ ଜୁନରେ ଦେଶର ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ୨୬ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ୨୪ଟି ନିୟମିତ ଆସନ ଏବଂ ୨ଟି ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଆସନ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି, କାରଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ (NDA) ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ନିକଟତର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବେଶ୍ ରୋଚକ ହୋଇଉଠିଛି।
ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍.ଡି. ଦେବେଗୌଡ଼ା, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟୁ ଏବଂ ଜର୍ଜ କୁରିଆନ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପିର ନୂଆ ରଣନୀତି
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଜଣେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିମଳ ନଥୱାନିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜେପି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସଂଖ୍ୟାବଳ ଅନୁଯାୟୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ଯାକ ଆସନ ଶାସକ ‘INDIA’ ମେଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମୁକାବିଲା ବେଶ୍ ରୋଚକ ହୋଇଉଠିଛି। ରାଜ୍ୟସଭାର ୨୪ଟି ନିୟମିତ ଏବଂ ୩ଟି ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜୋଡ଼ତୋଡ଼ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥିତି କଣ?
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତିନୋଟି ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ତରୁଣ ଚୁଗ୍, ରଜନୀଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ମହେଶ କେୱାଟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ୨୩୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂଖ୍ୟା ୨୨୮ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ୫୮ଟି ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜେପି ପାଖରେ ୧୬୪ ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ୬୪ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପିକୁ ଦୁଇଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ବିଜେପିର ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସମୀକରଣ ବଦଳିପାରେ।
ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇଜଣ ବିଧାୟକ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୬୨ଟି ଭୋଟ୍ ରହିବ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୫୮ଠାରୁ ୪ଟି ଅଧିକ। ବିଜେପିର ତୃତୀୟ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ହେବା ଜରୁରୀ।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କିପରି ବଦଳିପାରେ ସମୀକରଣ?
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ‘INDIA’ ମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ୫୬ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ ୫୬ଟି ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ବିଜେପି ଓ NDA ସମର୍ଥନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିମଳ ନଥୱାନିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମୁକାବିଲାକୁ ଜଟିଳ କରିଛି। NDA ପାଖରେ ୨୪ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କଠାରୁ ଅତି କମରେ ୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ।
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି
ଗୁଜୁରାଟ: ୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେପିର ଚାରୋଟିଯାକ ସିଟ୍ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ: ୪ଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ ଟିଡିପି (TDP) ତିନିଜଣ ଏବଂ ଜନସେନା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ: ୩ଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନୀରଜ ଡାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ବିଜେପିରୁ ସତୀଶ ପୁନିଆ ଓ ଅଲକା ଗୁର୍ଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ୪ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ କଂଗ୍ରେସ ୩ଟି (ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ପୱନ ଖେଡ଼ା, ମନସୁର ଅଲି ଖାନ) ଏବଂ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଏମ୍. ନାଗରାଜଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ: ମଣିପୁର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ମିଜୋରାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ସରିଛି।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ NDA ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ନିକଟତର
୨୪୫ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ପାଇଁ ୧୬୪ ସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ NDA ପାଖରେ ୧୪୮ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ‘INDIA’ ବ୍ଲକ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୬୬ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। NDA ସାଧାରଣ ବହୁମତ (୧୨୩) ପାର କରିସାରିଥିବାବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧୬୪ ସିଟ୍ ହାସଲ କରିବା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ NDA ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ କି ନାହିଁ।