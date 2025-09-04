ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମେତ ୨୬ଟି ଆପ୍ ବ୍ୟାନ୍!
ଏହି ଦେଶରେ ଆଉ ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ନେପାଳ: ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମେତ ୨୬ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍।
ଏହି ଦେଶରେ ଆଉ ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ, ନେପାଳର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସରକାର ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ନେପାଳର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଟେଲିକମ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିଷେଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ।
ଏହି କାରଣର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଲା: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ନେପାଳ ଟେଲିକମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେଠାକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ୨୦୨୩ ର ନିୟମ ଆଧାରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର ହେଉଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ର ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟସଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଏକ୍ସ, ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଲିଙ୍କଡିନ୍ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ନଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଟିକଟକ୍, ନିବଜ୍, ଭାଇବର, ୱିଟକ୍ ଏବଂ ପୋପୋ ଲାଇଭ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡାଏରୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିନାହିଁ।