କିଛି ସମୟ ପରେ ବଦଳିଯିବ ୫ ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ; ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ, ବାପ୍ପା କରିବେ ମାଲାମାଲ୍
ଆସନ୍ତାକାଲି ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ପରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କାଲି ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହା କାଲିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଶୁଭ କରୁଛି। ଏହା ଛଡ଼ା କାଲି ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ, ଯାହା 5 ରାଶିଙ୍କର ବଦଳାଇ ଦେବ ଭାଗ୍ୟ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆସନ୍ତାକାଲି ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାର ଏବଂ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଯାହା ବିନାୟକୀ ଚତୁର୍ଥୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏହି ଦିନର କର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ, ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ପରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କାଲି ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହା କାଲିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଶୁଭ କରୁଛି।
ଏହା ସହିତ, ଗଜକେଶରୀ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନାରୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରେ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବିନାୟକୀ ଚତୁର୍ଥୀରେ ତୁଳା ରାଶି ସମେତ ୫ଟି ରାଶିକୁ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଲିର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି।
27 ଅଗଷ୍ଟ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କାଲି ଆପଣ ବୁଝି ବିଚାରି କରୁଥିବା କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାଲି ପାର୍ଟନରସିପରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କାଲି ଏକ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କାମରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ହୋଇପାରେ। କାଲି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଲି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ।
ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧବାରର ଉପଚାର: କାଲି ବୁଧବାର ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲି ମିଶାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଅତି କମରେ 7 ଥର ଗଣେଶ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ 27 ଅଗଷ୍ଟର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ?
ଆସନ୍ତାକାଲି ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। କାଲି ଆପଣ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବିଶେଷକରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତ, କଳା, ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କାଲି ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ନିବେଶରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ କାଲି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ, କାଲି କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ।
ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ କାଲି ଉପଚାର: କାଲି ବୁଧବାର, ଏକ ଖାଲି ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଭାସାଇ ଦଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ରାତିସାରା ମୁଗ ଡାଲି ଭିଜାଇ ସକାଳେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ
ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ସହିତ ଜଡିତ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, କାଲି ହସ୍ପିଟାଲ, ଲ୍ୟାବ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। କାଲି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ରାଜନୀତି ଏବଂ ସମାଜସେବା ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ପଦବୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ କାଲିର ପ୍ରତିକାର: କାଲି ବୁଧବାର, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୂବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, “ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ” ମନ୍ତ୍ରର ମାଳା ୧୦୮ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ।
କାଲି ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା କାଲି ପୂରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କାଲି ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ବଡ଼ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ।
ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ କାଲିର ପ୍ରତିକାର: କାଲି ବୁଧବାର ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା କିମ୍ବା ପାଳଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଗଣେଶ ଅଥର୍ବଶୀର୍ଷ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ଦିନଟି କିପରି ଅଛି
କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ବୁଧବାର ଆଶାଠାରୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମନମୁତାବକ କାମ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ନିଜ ମନମୁତାବକ ଚ୍ରାନ୍ସଫର ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ କାଲି ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଜଡିତ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିବାରରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପାଇପାରନ୍ତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।
କାଲି ବୁଧବାର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଉପଚାର: କାଲି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୋଦକ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, “ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରୀଂ ବ୍ରୌଂ ସଃ ବୁଧାୟ ନମଃ” ମନ୍ତ୍ରକୁ ୧୦୮ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।