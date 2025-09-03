୨୭ ବର୍ଷର ଝିଅ, ଯାହାଙ୍କ ଆଗରେ ୫ ଥର ହାର ମାନିଛନ୍ତି ବଲିଉଡର ଦିଗଜ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର

୪ଟି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ହାର ମାନିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର।

By Subhasmita Das

ମୁମ୍ୱାଇ: ୯୦ ଦଶକରେ ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡ୍ ହିରୋଇନମାନେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ କରୁଥିଲେ।  କେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ କରି ହିରୋଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖଳନାୟିକାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଥିଲେ।

ଏପରି ଅନେକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସହ ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ସଲମାନ କାନଙ୍କ ଭଳି ବଡ ବଡ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିନି।

ଆଜି ଆମେ ସେହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯିଏ ୩୧ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଥରେ କି ୨ ଥର ନୁହେଁ ବରଂ ୫ ଥର ଜିତିବାରୁ ଅଟକାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

GST Council: କାର୍-ବାଇକ୍ ହେଲା ମହଙ୍ଗା,…

ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ,…

ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ନମ୍ବର ୱାନ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

ଏହା ହେଉଛି ୧୯୯୪ ମସିହାର କଥା। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କର ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଥିଲା।

ଏହା ‘ମୈଁ ଖିଲାଡି ତୁ ଅନାରୀ’ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଜୟଙ୍କ ସହିତ ‘ସୁହାଗ’, ସୈଫଙ୍କ ସହିତ ‘ୟେ ଦିଲ୍ଲଗୀ’ ଏବଂ ‘ଆଲାନ’ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା।

୨୭ ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲେ: ପ୍ରକୃତରେ ୧୯୯୪ ମସିହାର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ‘ହମ୍ ଆପକେ ହେ କୌନ୍’। ହଁ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ।

ଏବେବି ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ୬ କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୨୮ କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା।

ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଧୁରୀ ମାତ୍ର ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଧ୍ୟ ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ।

ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ମୋହରା। ଯେତେବେଳେ ମାଧୁରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ନମ୍ବର ୱାନ ଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ‘ମୈଁ ଖିଲାଡି ତୁ ଅନାରୀ’, ‘ସୁହାଗ’, ‘ୟେ ଦିଲ୍ଲଗୀ’ ଏବଂ ‘ଆଲାନ’ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମାଧୁରୀଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ‘କ୍ରାନ୍ତିବୀର’। ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଶାଶୂ ଡିମ୍ପଲ କପାଡିଆ କାମ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ମାଧୁରୀ  ଶାଶୁ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇଥିଲେ।

ମାଧୁରୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ: ପ୍ରକୃତରେ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ‘ଟୋଟାଲ ଧମାଲ’। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୫୫.୬୭ କୋଟି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୨୩୨.୧୮ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରୋଜଗାର ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ‘ହମ୍ ଆପକେ ହେ କୌନ୍’ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପରି କାମ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

GST Council: କାର୍-ବାଇକ୍ ହେଲା ମହଙ୍ଗା,…

ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ,…

କମିଲା GST ହାର, ଜିଏସଟି ନେଇ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ…

Yamaganda Kaal: ଦିନର ଏହି ସମୟ ହୋଇଥାଏ…

1 of 25,932