ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ୨୮ ଜଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଲେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ୨୮ ଜଣ

By Jyotirmayee Das

Fire Accident: ଅଶୁଭ ଗୁରୁବାର । ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ୨୮ ଜଣ । ଚୀନ୍‌ର ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ସହରରେ ଆଜି ଏକ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୨୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦଳକୁ ପୂର୍ବ ଚୀନ୍‌ର ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ସହରକୁ ପଠାଯାଇଛି ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଚୀନ୍‌ର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ‘ସିନହୁଆ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୌସୁମୀ ନେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ, ୧୦ ତାରିଖରେ ୧୮…

ଆଉ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ!…

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, “ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ।”

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଠାର ତଳ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଝରକା ପାଖରେ ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଜରୁରୀକାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।

କାମ ଦେଲାନି ଚୀନ୍‌ର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ କୋଠା ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ହଂକଂର କେତେକ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୧୬୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ, ଚୀନ୍ ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଉଚ୍ଚା କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଅଭିଯାନର ମାତ୍ର ଏକ ମାସ ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍‌ର ଗ୍ୱାଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଆବାସିକ କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୧୨ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିବା ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଚୀନ୍‌ର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାସପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଏବେ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

ମୌସୁମୀ ନେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ, ୧୦ ତାରିଖରେ ୧୮…

ଆଉ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ!…

ଛି..ଛି.. ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ…

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ: ୬୫…

1 of 27,244