ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ଆପ୍ ଛାଡ଼ିବେ ୨୮ ବିଧାୟକ! ସାଂସଦଙ୍କ ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଳି, କ’ଣ କରିବେ କେଜ୍ରିୱାଲ?

ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ଆପ୍ ଛାଡ଼ିବେ ୨୮ ବିଧାୟକ! ସାଂସଦଙ୍କ ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଳି, କ’ଣ କରିବେ କେଜ୍ରିୱାଲ?
ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜେଲ ହୋଇଥିଲା। ଦଳର ସମସ୍ୟା କେବେ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସାତ ଜଣ ସାଂସଦ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ, ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତି କ୍ରମଶଃ ଉଷ୍ମ ହୋଇଉଠିଛି। ଏବେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବରେ ସରକାର ପତନ ହୋଇପାରେ। ହରିୟାଣାରେ ପୂର୍ବତନ ଆପ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ଜୟହିନ୍ଦ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ, ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ସେ ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୨୮ ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଜାବର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ।
ଜୟହିନ୍ଦ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ: ଜୟହିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ଦଳ ଛାଡିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳ ଭିତରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା।
କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏବେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା: ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୁଜରାଟରୁ ଫେରିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଭାରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ସିଧା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ବଲବୀର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେ “ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍” ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ପଞ୍ଜାବରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ନାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି: ଏହି ସମୟରେ, ପଞ୍ଜାବ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରପାଲ ଚିମା ମଧ୍ୟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିବ, ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସାଂସଦଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବ।
ସଂଜୟ ସିଂହ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଚିମା ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିକୁ ଦଳତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କେବଳ ତିନି ଜଣ ସାଂସଦ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାକି ସାଂସଦଙ୍କ ନାମ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି।