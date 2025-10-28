କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ଯନ୍ତ ଭଲ ରହିବ; କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଚିନ୍ତାରେ କଟିବ,ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ…

କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି...

By Shantilata Rout
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି । ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ।

ମେଷ ରାଶି: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ମାର୍କେଟିଂରେ ଜଡିତ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀର ଅଭିଜ୍ଞତା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆ

ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Ketu Transit: 2026ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶିରେ…

Surya Gochar 2025: ୩ ରାଶିଙ୍କ ଫିଟିବ…

ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 4

ବୃଷ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଜି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି । ଯଦି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଝଗଡା ଲାଗିଥାଏ , ତେବେ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ବିଦ୍ଯାର୍ଥିଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । ଯଦି ଏହି ରାଶିର ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବ୍ଯବୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନ ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟିପାରେ ।

ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ

ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6

ମିଥୁନରାଶି:  ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ନିଜର କଥା ଦ୍ବାରା ଅନ୍ଯକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ । ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ; ସଫଳତା ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ

ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 4

କର୍କଟ ରାଶି: ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ । ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପଡି ରହିଥିବା କାମକୁ ଆଜି ସମାପ୍ଚ କରିବେ । ବିଦ୍ଯାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଜି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ । ମାତ୍ର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଗରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରୁନ୍ତୁ । ଚଁଚଳ ମନୋଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିପାରେ । କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।

ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଇଗଣୀ

ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 1

ସିଂହରାଶି: ସିଂହରାଶିର ବ୍ଯକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ଯନ୍ତ ଭଲ ରହିବ । କାମକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ । ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବେ।

ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କମଳା

ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 9

କନ୍ୟାରାଶି: କନ୍ଯା ରାଶିରେ ଯେଉଁମାନେ ସରାକାରୀ ଚାକିରୀ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ନିଜ କାମକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତୁ ।

ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସୁବର୍ଣ୍ଣ

ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 3

ତୁଳା ରାଶି: ଏହି ରାଶିରେ ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ କଟିବ ।  ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କୋର୍ଟ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି।

ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କଳା

ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6
ବିଛାରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୂଚନା ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ।

ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଇଗଣୀ

ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 9

ଧନୁ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ନ ରହି ଆପଣ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଘରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଏକ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାର ସହ ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ।

ଭାଗ୍ୟବାନ ରଙ୍ଗ: ମେରୁନ

ଭାଗ୍ୟବାନ ସଂଖ୍ୟା: 8

କୁମ୍ଭ ରାଶି:ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି  କୌଣସି କୋର୍ଟ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କଳା

ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6

ମକରରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆଗରୁ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଶେଷ ହେବ।  କଛିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ମିଳିବ । ଗୁଜବକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏକ ସରକାରୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ତୁମ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।

ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ

ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 1

You might also like More from author
More Stories

Ketu Transit: 2026ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶିରେ…

Surya Gochar 2025: ୩ ରାଶିଙ୍କ ଫିଟିବ…

ଉଦୟ ହେବ ଏହି ୪ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଘରକୁ ଆସିବ…

Lucky Zodiac 2026:ଯାହା ଛୁଇଁବେ ସୁନା…

1 of 663