ମୃତ୍ଯୁର ୨୮୫ ଦିନ ପରେ, ସତ ଉପରୁ ହଟିଲା ପରଦା; ଓଡିଆ ରାପର ଅଭିନବ ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ୍…
ଓଡିଆ ରାପରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ଯା ପଛରେ ପତ୍ନୀର ହାତ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର:ସତ୍ଯର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ପୋଲିସ୍। ଓଡିଆ ରାପରଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁର ୨୮୫ ଦିନ ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା। ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସବୁ ସତ।
ଆଜି ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ ଓଡିଆ ରାପର୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭିନବ ସିଂହ (୩୨)ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ରାଉତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିନବ ସିଂହ ଫେବୃଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ତାଙ୍କ କାଦୁବେସାନାହଲ୍ଲି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ଯା କରିଥିଲେ।
ରାପରଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା।
ରାପର ଜଣକ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଣୁ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ରାପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସିଂହଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପୁଅର ମୃତ୍ଯୁରେ ବୋହୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁର ୨୮୫ ଦିନର ତଦନ୍ତ ପରେ ରାପରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ଗିରଫଦାରୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।
ରାଉତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲାଲବାଗ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଥ୍ଯ ମିଳିଲେ ତାହା ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯିବ।