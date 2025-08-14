କାମ କରିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଚାପ ନେଉଥିଲେ ସାବଧାନ! ଆପଣ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି Stage-4 କ୍ୟାନ୍ସରର ଶିକାର
ଅଧିକ ଚାପ ସହ କାମ କଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁହାଯାଏ ଯେ “ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ” କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଶତ୍ରୁ କେବଳ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ କିମ୍ବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ କାମର ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । 29 ବର୍ଷୀୟା ମୋନିକା ଚୌଧୁରୀ ଏହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ପାଳନ, ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିବା, ଫିଟନେସ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ଭଜା ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୋନିକାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍-4 କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ କେବଳ କାମର ଚାପ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଇବା ଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ମୋନିକାର ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ୟାରିଅର ଦୌଡ଼ରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ।
ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗ- ମୋନିକା ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ସଚେତନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲା, କୌଣସି ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍, କୌଣସି ସୋଡା, କୌଣସି ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିବା ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୪ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେ ଏହାକୁ କାମର ଥକା ବୋଲି ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇଥିଲା।
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପର ସମସ୍ୟା- ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସିକେ ବିର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ବିନୟ ଗାୟକୱାଡ କୁହନ୍ତି ଯେ ନିରନ୍ତର ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ଆମ ଶରୀରରେ ହରମୋନ ନିର୍ଗତ କରେ ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ । ମୋନିକାଙ୍କ ଚାକିରିରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା କାମ, ବୈଠକ, ସମୟସୀମା ଏବଂ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଲଗାତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା।