Horoscope: 2ଦିନରେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ମାର୍ଗୀ; ଶନି-ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମାର୍ଗୀ ଏହି 3 ରାଶିଙ୍କୁ କରିବେ ମାଲାମାଲ, ବୃଷ-ମିଥୁନ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କିପରି କଟିବ ଏବଂ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ କରି ପାରିବେ । ଏବଂ ଏହା ସହ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କଣ ?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ନବମୀ ତିଥି ଏବଂ ଶନିବାର। ନବମୀ ତିଥି ରାତି ୧୧:୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ହର୍ଷଣ ଯୋଗ ଆଜି ସକାଳ ୯:୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ରାତି ୨:୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେପଟେ, ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଗତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । କାରଣ ଆଜି ରାତି ୧୧:୦୭ ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ମାର୍ଗୀ ହେବେ ବୁଧ । ହି କାରଣରୁ, ସମସ୍ତ ୧୨ ଟି ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୁଧ ସିଧା ଚଳନ ଯୋଗୁଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ 12 ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ।
ମେଷ: ଏନର୍ଜେଟିକ ରହିବ ଆଜିର ଦିନ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ ରହିବ। ଓକିଲମାନେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମେକାଲିକଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସଫଳତାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଆଜି ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ; ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ବାଦାମୀ ବା ବ୍ରାଉନ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 2
ବୃଷ: ନୂତନ ଖୁସିର ଦିନ
ବୃଷ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୂତନ ଖୁସି ଆଣିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦିତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ କିଣାକାଟା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 2
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ
ମିଥୁନ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନର୍ସରୀ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ।
ଲକି ରଙ୍ଗ – ହଳଦିଆ
ଲକି ନମ୍ବର – 7
କର୍କଟ: ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ
କର୍କଟ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ମନୋଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଏକ ମହଙ୍ଗା ଉପହାର ଦେବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଆସିବାରୁ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଭଲ ଜାଗାରେ ହେବ।
ଲକି ରଙ୍ଗ – ରୂପା ବା ସିଲଭର
ଲକି ନମ୍ବର – 3
ସିଂହ: କ୍ୟାରିୟରର ଉନ୍ନତି
ସିଂହ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ଏବଂ ଖୁସି ପାଇବେ। ରାଜନୀତିରେ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆଜି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ମାଜେଣ୍ଟା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 4
କନ୍ୟା: ଆଜି ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଦିନ ହେବ
କନ୍ୟା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚାପ୍ଟରକୁ ରିଭାଇଜ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇବେ। ରାଜନୀତିରେ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଲାଲ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 8
ତୁଳା: ଆଜି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ
ତୁଳା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅଟୋମୋବାଇଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ରୀଡାରେ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଆସ୍ଥମାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ିଥିବା କାମର ସମାଧାନ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଗୋଲାପୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 4
ବିଛା: କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ
ବିଛା ରାଶିର ଆଜି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଣାକାଟା କରିବାକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଆଜି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସଫଳ ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ କାମ ଭଲ ଚାଲିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ବାଦାମୀ ବା ବ୍ରାଉନ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 2
ଧନୁ: ନୂତନ କାମ ଶିଖିବାର ଦିନ
ଧନୁ ରାଶିର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ସେମାନେ ଆଜି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ। ଅଫିସରେ କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – କଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 3
ମକର: ଜୀବନରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ମକର, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବା ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ; ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ହଳଦିଆ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 1
କୁମ୍ଭ: ଲାଭର ଦିନ
କୁମ୍ଭ, ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବେ। ନର୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ଭଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପୀଡିତ ସେମାନେ ଆଜି ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅଫିସ କାମ ଶେଷ ହେବ। ଆଜି, ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ହ୍ରାସ ପରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷର ଉପହାରରେ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 5
ମୀନ: ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ
ମୀନ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ। ଏଗ୍ରି କଲ୍ଚର ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି କିଛି ସୃଜନଶୀଳ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ ଭଲ ରହିବେ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଜି ମାଆ ମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖାଇବେ । ଆଜି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା ଅଫିସ୍ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଘରେ ଖୁସି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – କମଳା ବା ଅରେଞ୍ଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 3