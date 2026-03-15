୨BHK ଘର ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ପାକିସ୍ତାନରେ ତିଆରି କଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା କମ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘର ନିର୍ମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେପରିକି ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ୧,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ ୨BHK ଘର ନିର୍ମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ।
ଭାରତରେ ହାରାହାରି ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ: ଭାରତରେ, ଏକ ୧,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ ୨BHK ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମାନକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ₹୧୮ ଲକ୍ଷରୁ ₹୨୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତଥାପି, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏକ ମୌଳିକ କିମ୍ବା ବଜେଟ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାୟ ₹୧୨ ଲକ୍ଷରୁ ₹୧୬ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
ଏକ ମାନକ ଗୁଣବତ୍ତା ଘର ସାଧାରଣତଃ ₹୧୮ ଲକ୍ଷରୁ ₹୨୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଭଲ ସାମଗ୍ରୀ, ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ₹୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ₹୩୫ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହାର ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ ₹୧୫୦୦ ରୁ ₹୨୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦିଓ ଏହା ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଭାରତରେ ସହର ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ହାର: ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହର ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଉଚ୍ଚମାନର ସହରରେ, ଏହା ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ ₹୨,୭୦୦ ରୁ ₹୩,୮୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ ₹୨,୨୦୦ ରୁ ₹୩,୨୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ସହରରେ, ଏହି ହାର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ ₹୧,୮୦୦ ରୁ ₹୨,୮୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ ₹୧,୨୦୦ ରୁ ₹୧,୮୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ଭାରତରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ, ବଜେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ସାଧାରଣତଃ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ୬୦% ରୁ ୬୫% ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ୧,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ₹୧୦ ଲକ୍ଷ ରୁ ₹୧୫ ଲକ୍ଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜେଟର୨୫% ରୁ ୩୫% ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଶ୍ରମ ଶୁଳ୍କ ₹୩୦୦ ରୁ ₹୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେପରିକି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍, ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସାଧାରଣତଃ ୫% ରୁ ୧୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ବର୍ଗଫୁଟ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାର୍ଲା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ମାପ କରାଯାଏ।
ଏକ ସାଧାରଣ ପାଞ୍ଚ-ମାରଲା ଘର, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧,୧୨୫ ରୁ ୧,୩୬୦ ବର୍ଗଫୁଟ ମାପ କରିଥାଏ ଏବଂ ୨BHK ସହିତ ସମାନ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ PKR ୧୧ ନିୟୁତରୁ PKR ୧୫ ନିୟୁତ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହାର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ PKR ୫,୫୦୦ ରୁ PKR ୮,୮୦୦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ। ଧୂସର ଗଠନ ଘରର ମୌଳିକ ଗଠନକୁ ବୁଝାଏ। ଏଥିରେ ଫ୍ଲୋରିଂ, ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଫିକ୍ସଚର ଭଳି ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏକ ଧୂସର ଗଠନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ ପାଇଁ ୨,୮୦୦ ରୁ ୩,୬୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।