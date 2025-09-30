RAIN ALERT; ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦଶହରା, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଫିକା ପଡ଼ିବ ପୂଜା ବଜାର, ୧,୨ରେ ପ୍ରବଳ କାଚିବ

ପୂଜା ବଜାରକୁ ମାନ୍ଦା କରିବ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା।

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂଜାରେ ଭିଜିବ ଦଶହରା ବଜାର। ପୂଜା ବଜାରକୁ ମାନ୍ଦା କରିବ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ଆଜି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଂବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ୨ରେ ଅବପାତ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ।

୩ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଲଘୁଚାପ। କାଲି ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟୋଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

୭ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର,ମାଲକାନଗିରିକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବି-ଟାଉନରେ ବଲିଉଡ୍ କଳିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା,…

India W vs Sri Lanka W World Cup: ବର୍ଷା…

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ୨ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବି-ଟାଉନରେ ବଲିଉଡ୍ କଳିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା,…

India W vs Sri Lanka W World Cup: ବର୍ଷା…

ଭାରତ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠିପାରିବନି ପାକିସ୍ତାନ, ଏସିଆ…

Late Pregnancy Complications: ପିଲା ଜନ୍ମ…

1 of 27,787