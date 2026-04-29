ବିିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଆଇଏଲ: ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହଟାଯାଉ
ଆଇପିଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଜୟ ପାଲ୍ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରୁ ହଟାଇବା ନେଇ ବିବାଦ ଥମୁନାହିଁ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏନେଇ କଲକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କହିବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଆଇଏଲ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ଆଇପିଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଜୟ ପାଲ୍ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଇ-ଫାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପିଆଇଏଲ୍ କରାଯାଇଛି ।
ପିଆଇଏଲ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଇପିଏସ୍ ଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଯୁପିରେ ‘ସିଂଘମ୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅବଜର୍ଭର ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସାଉଥ ୨୪ ପରଗଣାରେ ସେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି । ପିଆଇଏଲରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିର୍ବାଚନୀ ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରାଯାଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା କମି ଯାଉଛି। ଜଣେ ଅବଜର୍ଭରର କାମ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ରହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।
ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ ୧୯୫୧ କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପିଆଇଏଲ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଅବଜର୍ଭରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଡ଼ବଡ଼ି ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ସେପଟେ ବଙ୍ଗାଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର ସରିଛି। ଆଜି ୧୪୨ଟି ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ୟ୍ୟାୟରେ ୯୩.୨% ରେକର୍ଡ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଟିଏମ୍ସି ଓ ବିଜେପି ନିଜ ଜିତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି । ଫଳାଫଳ ୪ ମେ’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ମତଦାନ ସମୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୪୨ଟି ଆସନରେ ୨.୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସିଆରପିଫ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ୩୮,୨୯୭ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମୀ, ୧୪୨ ଜେନେରାଲ ଅବଜର୍ଭର, ୯୫ ପୁଲିସ ଅବଜର୍ଭର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତ ।