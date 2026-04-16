ସମୁଦ୍ରରେ ଶତ୍ରୁର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ! ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ ୬ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ P-8I ବିମାନ
ଆମେରିକାରୁ ୬ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 'ପୋସେଡନ' ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତ ନିଜର ରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋର ଦେଇ ନିଜର ବାୟୁସେନା, ନୌସେନା କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନୌସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକା ଠାରୁ ୬ ଟି ଅତିରକ୍ତ ପି-୮୧ ପୋସେଡନ ମ୍ୟାରିଟାଇମ ରିକନସା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ (ସାମୁଦ୍ରିକ ଗୁଇନ୍ଦା ବିମାନ) କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ୬ଟି ବିମାନର ମୂଲ୍ୟ ୩.୫ ଅରବ ଡଲାର ଅଟେ ।
ଏହି ସମସ୍ତ ୬ ବିମାନ ଫରେନ ମିଲେଟ୍ରି ସେଲ୍ସ ରୁଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣାଯିବା । ଭାରତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୧ ବର୍ଷ ହେବ ଆମେରିକାର ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛି । ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଖରେ ୧୨ଟି ପି-୮୧ ବିମାନ ରହିଛି । ଆମେରିକାର ବୋଇଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପି-୮୧ ବିମାନର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିମାନର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
ଭାରତର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୫୦୦-୬୦୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅଟେ ଯାହା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ । ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିମାନ କିଣିଥିଲ ସେତେବେଳେ ଏହି ବିମାନର ମୂଲ୍ୟ ୨.୧ ଅରବ ଡଲାର ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବୋଇଙ୍ଗ କହିଛି ଯେ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ବିମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩.୫ ଅରବ ଡଲାର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ।
ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସିସିଏସ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, “ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ, ସେମାନେ (ବୋଇଂ) ପ୍ରାୟ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗାଣ-ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି।’ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ୧୨ଟି ପି-୮୧ ବିମାନ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ଆଠଟି ୨୦୦୯ ରେ କିଣାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ପରେ ୨୦୧୬ ରେ ଆଉ ଚାରୋଟି କିଣା ଯାଇଥିଲା। ନୌସେନା ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ; କନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ହିମାଳୟରେ ଚୀନ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି ସହିତ ଗତିରୋଧ ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲଦାଖରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପି-୮୧ କୁ ସବମେରିନ୍ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ଜାହାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ବିମାନକୁ ପି-୮୧ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି – ଯେଉଁଠାରେ ‘ଆଇ’ ଭାରତକୁ ବୁଝାଏ – କାରଣ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କାରଣ ଏହାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏକକାଳୀନ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିମାନ ନାହିଁ।” ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଇନଭେଣ୍ଟରୀରେ ଥିବା ୧୨ଟି ବିମାନ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ପି-୮୧ ଚୁକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଆର୍ମର୍ଡ ଯାନ – ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାର ଏକ ବିଷୟ – ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ “ବ୍ୟାକ୍ ବର୍ନର” ରେ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେନା ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଆମେରିକୀୟ ନିର୍ମିତ ଜାଭେଲିନ୍ ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ମିସାଇଲ୍ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ଯାହାର ଏକ ଅଂଶ ପୂର୍ବରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।