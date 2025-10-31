ସବୁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ …ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତରୁ ବିଜୟ ଛଡେଇ ନେଲା କଙ୍ଗାରୁ; ଏହି ୩ବଡ଼ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା ଭାରତ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ଚାରି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ଚାରି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ମାତ୍ର ୧୨୫ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୪୦ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧମାକାଦାର ୬୮ ରନ୍ ର ଇନିଂସ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ, ଆପଣ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟର ତିନୋଟି ବଡ଼ କାରଣ ଜାଣିପାରିବେ।
ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ପରିବର୍ତନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା । ତିଲକ ବର୍ମା, ଯିଏ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୫୫ ଏବଂ ୬୨ ହାରରେ ଖେଳିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଇନିଂସକୁ ଆଙ୍କରିଂ କରିବାରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ଫିନିସର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ , କିନ୍ତୁ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବରକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୟହୀନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା:ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଟି-୨୦ରେ ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂ କରିନଥିଲେ । ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା ଯେ ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ପୂରା ଚାରି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଆଦୌ ବୋଲିଂ କରିନଥିଲେ। ଅକ୍ଷରଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଗତି ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମିଶିଲେ ସେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ପିଚ୍ରେ ୱିକେଟ୍ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ।
ବୁମରାହ ସହ ମିଶି ପାରିଲେ ନାହିଁ:ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୧୨୬ ରନର ଏକ ସାଧାରଣ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କଥା ଆସିଥିଲା, ବୁମରାହ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ବଲ୍ କୁ ଅନେକ ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ। ବୁମରାହଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୪ ରନ ମିଳିଥିଲା।
ହର୍ଷିତ ରାଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୭ ରନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଶ ଏବଂ ହେଡ୍ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବଲ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହର୍ଷିତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ୨୦ ରନ ଦେଇଥିଲେ। ବୁମରାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କଡ଼ା ବୋଲିଂ ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରିଥାନ୍ତା।