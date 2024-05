+୩ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଠାରୁ କରିବେ ଆବେଦନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖରୁ +୩ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି । +୩ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୁନ ମାସ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।

ସେହିପରି କେତେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକରେ ଆଡମିଶନ ନେବା ପାଇଁ ୪ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିବ । ଏହି ତାଲିକାରେ ଉକ୍ରଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୫ ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଏମବିଏ ସହ ଏମସିଏ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୩ ବର୍ଷର ଏଲଏଲବି ଏବଂ ୫ ବର୍ଷର ବିଏ ଏଲଏଲବି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ କଟକ ସ୍ଥିତ ମଧୂସୁଦନ ଆଇନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୩ ବର୍ଷିଆ ଏଲଏଲବି ଓ ୫ ବର୍ଷିଆ ବିଏ ଏଲଏଲବି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହୋଇଛି । କେବଳ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ୪ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଡମିସନ କରିପାରିବେ କୁହାଯାଇଛି ।

Important notice for the applicants seeking admission into U.G.

Courses under SAMS for Academic Session-2024-2025

Timeline for e-Admission into U.G. Courses under SAMS in the Higher Education Institutions for the Academic Session 2024-25.#highereducation #highereducationodisha pic.twitter.com/Rx4AWlZ8Cl

— Higher Education Department, Govt. of Odisha 🇮🇳 (@DHE_Odisha) May 29, 2024