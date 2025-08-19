ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଆନ୍ତୁ 3ଟି ରସୁଣ, କଳ୍ପନା ବାହାରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ରସୁଣ ଖାଇବାର ଫାଇଦା କଣ ଜାଣନ୍ତୁ

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରସୁଣ ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଜିନିଷ । ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ । ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରେସିପିରେ ମଧ୍ୟ ରସୁଣର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ଆଣିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏକ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ।

ରସୁଣରେ ମିଳୁଥିବା ଗୁଣ ଶରୀର ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଅନେକ ଲୋକ ରସୁଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ରସୁଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 3 କୋଲା ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ରସୁଣର ଫାଇଦା-

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

(Video) ଅଲାଜୁକର ସୀମା ପାର୍…ବାଇକ୍…

ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସଜନା ଫୁଲ, ଅନେକ…

୧. ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ- ରସୁଣରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ଥାଏ ଯାହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ରସୁଣର ୩ ପାଖୁଡା ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଥଣ୍ଡା, ଭାଇରାଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ।

୨. ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ- ରସୁଣ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମ କରିଥାଏ । ଏହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିଥାଏ ।

୩. ସୁଗାର ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ- ରସୁଣ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନ୍ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

୪. ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରଖେ-ରସୁଣରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ମଜବୁତ କରେ । ଏହା ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ।

୫. ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ- ରସୁଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ସଲଫର ଯୌଗିକ ଥାଏ ଯାହା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ରୋକିବାରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ।

You might also like More from author
More Stories

(Video) ଅଲାଜୁକର ସୀମା ପାର୍…ବାଇକ୍…

ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସଜନା ଫୁଲ, ଅନେକ…

Kidney Stone: କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍‌ର ବିପଦକୁ…

ଶୁଣିଲେନି କଥା; ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲେ ବାଇକ୍…

1 of 25,607