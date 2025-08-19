ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଆନ୍ତୁ 3ଟି ରସୁଣ, କଳ୍ପନା ବାହାରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରସୁଣ ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଜିନିଷ । ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ । ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରେସିପିରେ ମଧ୍ୟ ରସୁଣର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ଆଣିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏକ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ।
ରସୁଣରେ ମିଳୁଥିବା ଗୁଣ ଶରୀର ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଅନେକ ଲୋକ ରସୁଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ରସୁଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 3 କୋଲା ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ରସୁଣର ଫାଇଦା-
୧. ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ- ରସୁଣରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ଥାଏ ଯାହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ରସୁଣର ୩ ପାଖୁଡା ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଥଣ୍ଡା, ଭାଇରାଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ।
୨. ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ- ରସୁଣ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମ କରିଥାଏ । ଏହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିଥାଏ ।
୩. ସୁଗାର ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ- ରସୁଣ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନ୍ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
୪. ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରଖେ-ରସୁଣରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ମଜବୁତ କରେ । ଏହା ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ।
୫. ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ- ରସୁଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ସଲଫର ଯୌଗିକ ଥାଏ ଯାହା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ରୋକିବାରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ।