DA Hike: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢିଲା DA! 3% ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଦରମା
ମୁମ୍ବାଇ: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) 3% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ 58% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ପାଇବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୁଲାଇ 2025 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ଜୟସୱାଲ ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ସିଧାସଳଖ 14 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ମିଳିବ
ହୋଲି ଏବଂ ଗୁଡ଼ି ପାଡୱା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାୟ 5.16 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 8.72 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ।
ଟଙ୍କା କେବେ ଏବଂ କିପରି ମିଳିବ?
ନଗଦ ଦେୟ: ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏହି ମାସରୁ ନଗଦ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ବକେୟା ଉପହାର: ଜୁଲାଇ 2025 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ବକେୟା(ଏରିୟର) ରାଶି 2026 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁଡି ପାଡୱାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଅବଶିଷ୍ଟ ବକେୟା ରାଶି: ନଭେମ୍ବର 2025 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୃଥକ ଭାବରେ ଜାରି କରାଯିବ।
କେରଳ ସରକାର ମଧ୍ୟ DA ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି
ସମ୍ପ୍ରତି, କେରଳ ସରକାର ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 10% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। DA ବର୍ତ୍ତମାନ 25% ରୁ 35% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ଦରମାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେରଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ।