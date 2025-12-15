ଏହି 3 ଦଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ; ସୁଧୁରିବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ବିଗିଡ଼ିଯିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କ ସହ କ’ଣ କରିବେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁ। ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ଦିଅନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଗିକରି ବାପା-ମାଆମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଙ୍ଗ କୋଚ୍ ରେଣୁ ଗିରଧର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ, ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ପିତାମାତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଙ୍ଗ କୋଚ୍ ଏପରି ତିନୋଟି ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା:
ଏହି 3ଟି ଦଣ୍ଡ କେବେବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ:
ନମ୍ବର 1 – ଭୁଲ ପାଇଁ ପିଲାକୁ କୋଠରୀ କିମ୍ବା ବାଥରୁମରେ ବନ୍ଦ କରିବା
ରେଣୁ ଗିରଧରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପିଲାକୁ କୋଠରୀ କିମ୍ବା ବାଥରୁମରେ ବନ୍ଦ କରିବା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେମାନେ ଏକା ରହିବାକୁ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କୋଠରୀକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏହି ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ନମ୍ବର 2 – ଚାପୁଡ଼ା
ଚାପୁଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାଡ଼ ପିଲାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଧୂର୍ତ୍ତ କରିପାରେ। ମାଡ଼ ଖାଇବାର ଭୟ ପିଲାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଲୁଚାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ରେଣୁ ଗିରଧର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପିଲା ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଭୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସତ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପିତାମାତା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ।
ନମ୍ବର 3 – ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା
କେତେବେଳେ, ପିତାମାତା ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଦଣ୍ଡ ବାହାରେ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପିଲାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ କରାଏ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଭଲପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବଦଳରେ ଆପଣ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?
1- ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସହିତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ
2- ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
3- ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।
4- ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାନ୍ତୁ ଯେ, ଭୁଲ କଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବା ଭଲପାଇବା କମେ ନାହିଁ।
ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଙ୍ଗ କୋଚ୍ ରେଣୁ ଗିରଧରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭୟ, ମାଡ଼ କିମ୍ବା ନୀରବତା ସହିତ ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବୁଝାମଣା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।