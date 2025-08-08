ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ବଡ଼ ଭୁଲ, ରାଗିଯିବେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ

ଝାଡୁ ବଦଳାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘର କାମ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍କେତ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇଦିଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏହି ତିନୋଟି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏକ ସାଧାରଣ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ଝାଡୁକୁ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଝାଡୁର ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଝାଡୁ ବଦଳାଇବା ସମୟରେ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ।

ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 3ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ । ଯାହା ଯଦି ପାଳନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଝାଡୁକୁ କେବଳ ଏକ ସଫା ଉପକରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଝାଡୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଦିନ ଏବଂ ସମୟ ରଖନ୍ତୁ

ଝାଡୁ କେବେବି କୌଣସି ଦିନ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଶନିବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ବାଛିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଝାଡୁ ବଦଳାଇବା ବିଶେଷ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବୀ-ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘରୁ ଝାଡୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ।

ପୁରୁଣା ଝାଡୁକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ଝାଡୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଅଳିଆ ସହିତ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝାଡୁରେ ବାସ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ପାଦ ଦେବା, ଲାତ ମାରିବା କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡୁ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଝାଡୁକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅପମାନିତ ନକରି ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଗଛ ତଳେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ।

ନୂଆ ଝାଡୁରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଝାଡୁ ଆଣନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଗୋଡ଼ା ଲୁଣ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ କିମ୍ବା ଘରର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଝାଡୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଲୁଣରେ ଶୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏହି ଛୋଟ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା, ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରହେ।

ଏହି ବିଶେଷ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ

ଝାଡୁକୁ କେବେବି ଠିଆ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସଙ୍କେତ।

ରାତିରେ ଝାଡୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଷେଧ, ଏହା ଘରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯାଏ।

କଦାପି ଝାଡୁକୁ ଗୋଡ଼ ମାରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପମାନ।

