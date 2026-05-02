ପୋତା ଯାଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ କରାଯାଉଥିଲା ଉଦ୍ଧାର, ହଠାତ୍ ହେଲା ବିସ୍ଫୋରଣ

ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୁଚାଯାଇଥିବା ଆଇଡି ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଉଛି

By Manoranjan Sial

ରାୟପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତର ସମ୍ଭାଗରେ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। ନାରାୟଣପୁର ଓ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଶନିବାର ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଆଇଡି ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଳା। ଯାହାଫଳରେ ତିନି ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ସର୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସହିତ ଡି-ମାଇନିଂ ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ଆଇଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ତା’ପରେ ମାଟି ଖୋଳି ଆଇଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଖରାମ ୱାଟ୍ଟି, କନଷ୍ଟେବଲ କୃଷ୍ଣା କୋମରା ଓ କନଷ୍ଟେବଲ ସଞ୍ଜୟ ଗଢପାଲେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି କନଷ୍ଟେବଲ ପରମାନନ୍ଦ କୋମରା। ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।

ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ କହିଛି, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୁଚାଯାଇଥିବା ଆଇଡି ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯେତେବେଳେ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଟିମ୍ ଆଇଡିିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ଅଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଘଟଣା ପରେ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିସ୍ଫୋରକକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ।

You might also like More from author
1 of 16,903