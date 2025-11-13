IND vs SA: ୩ ସ୍ପିନର, ୨ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର… ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଏ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧!

ଭାରତ ଓ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଏହିପରି ରହିପାରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟେଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁରେଲ ଏବଂ ପନ୍ତ ଏକାଠି ଖେଳିପାରିବେ। ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବିସିସିଆଇ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Family Pension Rules: ଫ୍ୟାମିଲି ପେନଶନରେ…

IPL AUCTION 2026: କେଉଁ ଟିମ୍ ପାଖରେ କେତେ…

ତେଣୁ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଲକାତାରେ ତିନି ଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ନେଇପାରେ।

ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ:

ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କାରଣ ଆଘାତ ନୁହେଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନୀତିଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ସେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ନଥାଇପାରନ୍ତି , ତେଣୁ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା।

ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ବିସିସିଆଇ କହିଛି, “ନୀତୀଶ ରାଜକୋଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ‘ଏ’ ସିରିଜ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳକୁ ଫେରିବେ।”

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ଦଳରେ ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଦୁଇ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହେବେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରିଆନ ଟେନ ଡୋଇସଚେଟ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଖେଳିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।

ରିଷଭ ପନ୍ତ ନା ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ:

ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଉଭୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ କିଏ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ କରିବ। ପନ୍ତ ୱିକେଟ୍ କିପର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, କାରଣ ଯଦି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନ ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡିଂକୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇବେ ନାହିଁ।

ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସଓ୍ୱାଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରିଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ |

ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଲାଇଭ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ:

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଜିଓହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

Family Pension Rules: ଫ୍ୟାମିଲି ପେନଶନରେ…

IPL AUCTION 2026: କେଉଁ ଟିମ୍ ପାଖରେ କେତେ…

Vastu Tips for Money: ପର୍ସରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି…

IPL 2026: KKRରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ନିଲାମ…

1 of 8,016