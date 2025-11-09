ଡାକ୍ତର ବେଶରେ ରହୁଥିଲା ଆତଙ୍କୀ; ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ ଆହୁରୀ ୩ ସାଥୀ, ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ…

ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଧରିଲା ATS...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଡାକ୍ତର ବେଶରେ ବି ଭାରତରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ। ଏମାନଙ୍କ ମାଷ୍ଚରପ୍ଲାନ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିବ। ସିଆନାଇଡ ଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଭାରତରେ ୩ ସହରରେ ହମଲା କରିବାକୁ ଏକାଠି ଥିଲେ ୩ ସାଥୀ। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଜନା।

ଗୁଜୁରାଟରେ ଧରାପଡିଲେ ୩ ଆତଙ୍କବାଦୀ । ଗୁଜୁରାଟ ATS  ଓ କ୍ରେନ୍ଦୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ମିଳିତ ଉଦ୍ଯମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା।ଏପରିକି ୩ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ।

ଯିଏ କି ଚୀନରୁ MBBS ସାରି ଭାରତରେ ଆସି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ଏକ ନୁଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ପାଇଁ ହାରିଲା ଭାରତ; ହାତରୁ…

ସିଧା ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ କଣିକା;…

ଅହମ୍ମଦ ମୋହୀଉଦ୍ଦିନ ସୈୟଦ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲ।। ଏହି ୩ ଜଣ ଆଇଏସକିପି(ISKP) ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡିତ ଥିବାର ଜଣା ପଡିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ISKP ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିବାର କୁହାଯାଏ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହି ୩ ଜଣ ଭାରତରେ ଥିବା ୩ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ୩ ସହ ମଧ୍ୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲକ୍ଷେ୍ନା ସହର ବ୍ୟତୀତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଟୋଲପ୍ଲାଜାରେ ଧରାପଡିଲା: ଟୋଲପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଗଡି କ୍ରସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଅନେକ ସମୟ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲ।। ପଟରାଉଚରା କରାଯିବାରୁ ସତ ଜଣାପଡିଥିଲା।

ସିଆନାଇଡ ଠାରୁ ଘାତକ ରାସାୟନିକ ବିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ; ସିଆନାଇଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଘାତକ ଲିକ୍ଯୁଇଡ ବିଷ ଏହି ୩ ଜଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ।

ରାୟଜିନ ନାମକ ଏକ ଘାତକ ପଦାର୍ଥତିଆରି କରୁଥିବା ଜଣା ପଡିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ କେଉଁଠାରେ ବ୍ଯବହାର କରିଥାଆନ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିବ।

ସୁଚନା ମୁତାବକ ଏହା ଜଣା ପଡିଛି କି ଅହମଦ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନର ହନୁମାନଗଡରୁ ଆଣିଥିଲ।। ପରେ ଏହା ଗୁଜୁରାଟରେ ଦେଇ ସାରି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଏହାରି ଭିତରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବୁ ହଥିଆର ବା ମାରଣାସ୍ତ୍ର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଟିଏସ(ATS) ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନର ହନୁମାନ ଗଡକୁ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛିା

କିପରି ଧରାପଡିଲେ: ସୂଚନାମୁତାବକ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଏଟିଏସ(ATS) ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାର ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳୁ ନଥିଲା।

ମାତ୍ର ହଠାତ ଦିନେ ୩ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହଥିଆର ବା ପାଖରେ ରଖିଥିବା ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲୋ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଟୋଲପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଧରିଥିଲା ATS ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ: ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ ଭୁମିକା ତୁଲାଇଥିଲୋ ଗୁଜୁରାଟ ଏଟିଏସ()ର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ କିଛି ବଡ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସମୟ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଆଯାଇଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ପାଇଁ ହାରିଲା ଭାରତ; ହାତରୁ…

ସିଧା ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ କଣିକା;…

୮୦ ସ୍ପିଡରେ ବସ ଚଳାଇ ଦେଖୁଥିଲେ ‘ବିଗ…

ଜାଣନ୍ତି କି ଯଦି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବରଫ ତରଳିଯାଏ…

1 of 20,697