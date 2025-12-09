ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେହି 3 ମହାପାପ, ଯାହା ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କରିଦିଏ ବର୍ବାଦ…ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ
Bhagavad Gita teachings: ଭଗବଦ୍ ଗୀତା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନବ ସ୍ୱଭାବ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ, “ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ୍ବିଭାଗ ଯୋଗ” ରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଆସୁରିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟି ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ବିନାଶର ସିଧାସଳଖ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାମନା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଲୋଭ।
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ତିନୋଟି ଦୁର୍ଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଭିତରୁ ଫୋଳପା କରିଦିଏ। ତେଣୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇଦିଏ, ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଏ।
ତିନୋଟି ‘ମହାପାପ’ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଟାଣି ନିଏ
ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ୨୧ ଶ୍ଳୋକରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତିନୋଟି ଦୁର୍ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନର୍କର ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହି ତିନୋଟି ମହାପାପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରେ।
କାମ (ଅତ୍ୟଧିକ କାମନା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା)
ବିନାଶର କାରଣ: ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅସୀମିତ ହୋଇଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ସୀମାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ।
ପରିଣାମ: ଏହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖେ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଦୁଃଖ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନେଇଯାଏ, ଏବଂ ପୂରଣ ହେଲେ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହିପରି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରେ ନାହିଁ।
କ୍ରୋଧ
ବିନାଶର କାରଣ: କ୍ରୋଧ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ୍ରୋଧ ମୂର୍ଖତା (ବିବେଚନାର ଅଭାବ) ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ମୂର୍ଖତା ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ (ସଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର କ୍ଷତି) ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିର ବିନାଶକୁ ନେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହଜିଯାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପତନ ନିଶ୍ଚିତ।
ପରିଣାମ: କ୍ରୋଧରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କଥା କୁହନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ।
ଲୋଭ
ବିନାଶର କାରଣ: ଜଣେ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେ ଧନ ଏକାଠି କରିବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ନ୍ୟାୟ, ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ କରୁଣା ଭଳି ମାନବୀୟ ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ଲୋଭ ତାକୁ ଚୋରି, ଠକେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଭଳି ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦିଏ।
ପରିଣାମ: ଲୋଭ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୃପଣ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଥାଏ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଅଭାବ ଅନଟନରେ ବଞ୍ଚେ। ଏହା ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ।