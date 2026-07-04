ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ଦୁନିଆ ବୁଲୁଥିବା ୩ ଜଣ ଭିଆଇପି ! ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭିସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ?
ବିନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଯିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
Passport Free Travel : ବିଦେଶ ବୁଲିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାକୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଅତିକମରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭିସା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଯିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ନା ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ନା ଭିସା ନେବାର। ଏହି ବିଶେଷ ଅଧିକାର ବିଶ୍ୱର ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ଦୁନିଆ ବୁଲୁଥିବା କେଉଁ ୩ ଜଣ ଭିଆଇପିଙ୍କୁ କୌଣସି ଭିସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ।
ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ଦୁନିଆ ବୁଲୁଥିବା କେଉଁ ୩ ଜଣ ଭିଆଇପିଙ୍କୁ କୌଣସି ଭିସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ?
ପୃଥିବୀରେ ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିନା ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭିସାରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ (UK) ର କିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟ, ଜାପାନର ସମ୍ରାଟ ନାରୁହିତୋ ଏବଂ ଜାପାନର ମହାରାଣୀ ମସାକୋ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ।
ବ୍ରିଟେନର କିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼େନାହିଁ?
ବ୍ରିଟେନରେ ସମସ୍ତ ପାସପୋର୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରିଟିଶ ପାସପୋର୍ଟ ଉପରେ His Majesty’s Passport ଅର୍ଥାତ୍ “ମହାମହିମଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ” ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାର୍ବଭୌମ (ସଂପ୍ରଭୁ) ହୋଇଥିବାରୁ କିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କୁ ନିଜ ପାସପୋର୍ଟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହାସନରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାସପୋର୍ଟ ନଥିଲା। ବର୍ଷ ୨୦୨୩ ରେ କିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ବିଶେଷ ଅଧିକାର ବଳରେ ସେ ବିନା ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୧୯୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।
ଜାପାନର ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା କିଭଳି ମିଳିଲା?
ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ଶାହୀ (ରାଜକୀୟ) ପରିବାର ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ରାଟ ନାରୁହିତୋ ଏବଂ ମହାରାଣୀ ମସାକୋ ପାସପୋର୍ଟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଜାପାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଧୀନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଜାପାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ପଠାଇ ଦେଇଥାଏ। ୧୯୧ ମସିହାରୁ ଏହି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ରହିଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୈଧ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।
ଏହି ରାଜକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ?
ଏହି ତିନିଜଣ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ଅନେକ କୂଟନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର (ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷାଧିକାର) ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କୂଟନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ବିଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଗିରଫଦାରୀରୁ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ, ଏହି ବିଶେଷ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଅତି ସୀମିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ କଣ ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ?
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ପାସପୋର୍ଟ (ରାଜନୈତିକ ପାସପୋର୍ଟ) ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ପାସପୋର୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅଲଗା ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ମେରୁନ୍ (ଗାଢ଼ ନାଲି) ରଙ୍ଗର ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ।