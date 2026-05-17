ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୩୦ ମିନିଟ୍, ୩୦ ଦିନରେ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଚାଲିବାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା
Walking Benefits: ଆଜିର ଆଧୁନିକ ତଥା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଜିମ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଝାଳ ବୁହାଉଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଲୋକ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ‘ଚାଲିବା’କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁ ସୁଫଳ ମିଳିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ବିଷୟରେ:
ସୁସ୍ଥ ରହିବ ହୃଦୟ
ପ୍ରତିଦିନ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ସହ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଥିବା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଚର୍ବି ହ୍ରାସ
ଭାରୀ ବ୍ୟାୟାମ ନକରି ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରିସ୍କ ୱାକିଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଓ କଟି ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅଦରକାରୀ ଚର୍ବି କମୁଥିବା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।
ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି
ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ “ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍” ହରମୋନ୍ ଯେପରିକି ଏଣ୍ଡୋରଫିନ୍ ଏବଂ ସେରୋଟୋନିନ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାନସିକ ଚାପ, ଅବସାଦ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରି ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ। ୩୦ ଦିନ ନିୟମିତ ଚାଲିବା ପରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖୁସି ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଓ ଷ୍ଟାମିନା ବୃଦ୍ଧି
ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ ଥକ୍କାପଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଫୁସଫୁସର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସାରା ଦିନ ସକ୍ରିୟ ଓ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ।
ଉନ୍ନତ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ
ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବା ଭଳି ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ।
ମଜବୁତ ହାଡ଼ ଓ ଗଣ୍ଠି
ଚାଲିବା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଜନ ବହନକାରୀ ବ୍ୟାୟାମ । ଏହା ଗୋଡ଼, ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ନିତମ୍ବର ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକର ନମନୀୟତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।