(Video) ମାରୁତିର 300 ନୂଆ କାର ବୁଡ଼ିଗଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟକୱାର୍ଡରେ ପଶିଗଲା ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏକ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ବ୍ୟତୀତ ହରିୟାଣାର ବାହାଦୂରଗଡର ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଫରିଦାବାଦରେ ବନ୍ୟାପରିସ୍ଥିତିଦେଖିବାକୁମିଳିଛି। ବାହାଦୂରଗଡରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି। ଏଥି ସହିତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଅନେକ କାରଖାନା ଚାରି ରୁ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ପାଣିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାରୁତିର ଷ୍ଟକୱାର୍ଡରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 300 ଗାଡି ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି। ଏହି କାର ଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟକର।
7 ଦିନ ଧରି ଯାନବାହାନ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି। ଆଲ୍ଟୋ ଠାରୁ ୱାଗନ୍ ଆର, ଭିଟାରା, ବେଜା ଏବଂ ଇନଭିକ୍ଟୋ ମାରୁତିଙ୍କ ଷ୍ଟକୱାର୍ଡରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ କାରଗୁଡିକରେ ବଡ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାହାଦୂରଗଡ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ହରିୟାଣାରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ।
କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯାନଗୁଡିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶୋ’ରୁମ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଅଟେ। ରାତିରେ ପାଣି ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତ ଗାଡି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗାଡିର ସାଇରନ୍ ବାଜୁଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି।