ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା, ବସରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ… ୫ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋହର ମାରିଲା ଶୁଭେନ୍ଦୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍
Suvendu Adhikari : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା, ବସରେ ସେମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ୭ମ ରାଜ୍ୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ସାମିଲ ରହିଛି।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ବଙ୍ଗାଳ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ପଲ୍ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗାଳ ସରକାର ‘ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା’କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାସିକ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବସରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର ଲାଭ?
‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା’ର ଲାଭ ପାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ‘ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା’ର ଲାଭ ମିଳିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲାଭ ମିଳିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ବଙ୍ଗାଳରେ ୭ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ପଲ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ନିଜ କର୍ମଚାରୀ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଂହିତ (ସ୍ଵାୟତ୍ତ ଶାସିତ) ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧାର୍ମିକ ବର୍ଗୀକରଣ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହିସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବାଜିଥିଲା ମୋହର
ବଙ୍ଗାଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସେହି ବୈଠକରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ‘ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ’ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଆଇପିଏସ୍ (IPS) ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ (IAS) ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା, ବଙ୍ଗାଳରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଲାଗୁ କରିବା, ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ (BSF) କୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବିଜେପିର ୩୨୧ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।