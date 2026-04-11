ଇରାନ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ୩୧୨ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ; ଖୁସିରେ ଆଖିରୁ ଝରିଲା ଲୁହ
ଇରାନ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ୩୧୨ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖୁସିର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନରେ ଫସିଥିବା ୩୧୨ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆର୍ମେନିଆ ବାଟ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଆର୍ମେନିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଅରାରାତ ମିର୍ଜୋୟାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଇରାନରୁ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନରୁ ୧୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସାରିଛି ।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୯୬ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆର୍ମେନିଆ ଏବଂ ୨୦୪ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଜରବାଇଜାନ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ ଏହାକୁ ଖୁସିର ଦିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ବାଦ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ୨୦ ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଏହି ଅପରେସନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରହି ଦିନ-ରାତି ଏକ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦେକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟୋବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅପରେସନ ଭାରତର ଦୃଢ କୂଟନୀତି ଏବଂ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ । ଏଥିରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ଯେ, ବିପଦ ସମୟରେ ଭାରତ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଏ ।