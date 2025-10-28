Flights Cancelled: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ତାଣ୍ଡବ: ଟ୍ରେନ୍ ପରେ ବାତିଲ୍ ହେଲା ୩୨ଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ରୁଟ୍
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ । ଟ୍ରେନ୍ ପରେ ବାତିଲ୍ ହେଲା ୩୨ଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍ । ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ରୁଟ ବିଷୟରେ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୃତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ । ତେବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଟ୍ରେନ ପରେ ବାତିଲ ହେଲା ଫ୍ଲାଇଟ । ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ ଯୋଗୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଶାଖାପାଟଣା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ମୋଟ 32ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶାଖାପାଟଣା ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏନ. ପୁରୁଷୋତମ କହିଛନ୍ତି ଯେ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୁଇଟି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବାତିଲ
ପୁରୁଷୋତମନ କହିଛନ୍ତି, ” ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 30 ରୁ 32ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସାମିଲ । ଆଜି ସେହି ସମସ୍ତ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।” ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ (AAI) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ସ୍ବରୂପ ଏପରି କରିଛି ।
ବିଜୟୱାଡା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୧୬ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି
ସେହିପରି, ବିଜୟୱାଡା ବିମାନବନ୍ଦର ଆଜି ୧୬ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚଟି ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା ଜାରି ରଖିଛି। ବିଜୟୱାଡା ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି, “ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ୧୬ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।”
ତିରୁପତି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୪ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି
ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଧବାରର ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି, ତିରୁପତି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୪ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
୧୨୦ଟି ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି
ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ରେଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ (SCR) ଜୋନରେ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ମୋଟ ୧୨୦ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।