TATA ପରିବାରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ! Zudio ସହ ଅଛି ଖାସ ସମ୍ପର୍କ

ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ, ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ବିବାଦ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାରି ରହିଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ, ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ବିବାଦ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାରି ରହିଛି। ନୋଏଲ୍ ଟାଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ, ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ରତନ ଟାଟା ପରିବାରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ, ନୋଏଲ୍ ଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଟାଟାରେ ପରିବାରର ଅଂଶଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।

ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରି ନୋଏଲ୍ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନୋଏଲ୍ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନେଭିଲ୍ ଟାଟାଙ୍କୁ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ ଦୋରାବଜୀ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି।

ନୋଏଲ ଟାଟା ତାଙ୍କ ପୁଅ ନେଭିଲ ଟାଟାଙ୍କୁ ସାର୍ ଦୋରାବଜୀ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଯେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କେବଳ ଦାୟୀ କରାଯାଉନାହିଁ, ବରଂ ନୋଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

BSNL ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ…

ଘରେ ବସି ପ୍ରତିମାସରେ ଖାଲି ସୁଧରେ ପାଇବେ ୫୫୫୦…

ନେଭିଲଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ମେହଲି ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟର ଟାଟା ସନ୍ସରେ ୨୭.୯୮% ଅଂଶଧନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରୁପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶଧନକାରୀ।

ଟାଟାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନେଭିଲ୍ ଟାଟା କିଏ: ରତନ ଟାଟା କେବେବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ନେଭିଲ୍ ଟାଟାଙ୍କ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନେଭିଲ ଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରି ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।

ନେଭିଲ୍ ଟାଟା କିଏ: ନେଭିଲ୍ ଟାଟା ହେଉଛନ୍ତି ନୋଏଲ୍ ଟାଟାଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଖୁଚୁରା ସୁପରମାର୍କେଟ୍ ଚେନ୍, ଷ୍ଟାର ବଜାରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତି। ସେ ଫାଷ୍ଟ-ଫ୍ୟାଶନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଜୁଡିଓର ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି।

୩୨ବର୍ଷୀୟ ଟାଟା ବେୟସ୍ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ୍ ରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୬ମସିହାରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍‌ରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଜୁଡିଓ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବଜାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ନେଭିଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ମାୟା ଏବଂ ଲିଆ, ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏକ କମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି।

କିର୍ଲୋସ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ : ନେଭିଲ୍ ୨୦୧୯ରେ ମାନସୀ କିର୍ଲୋସ୍କରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମାନସୀ ହେଉଛନ୍ତି ₹୧୩,୪୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର କିର୍ଲୋସ୍କର ମୋଟର୍ସର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସେ ବିକ୍ରମ କିର୍ଲୋସ୍କର ଏବଂ ଗୀତାଞ୍ଜଳି କିର୍ଲୋସ୍କରଙ୍କ ଝିଅ। ପୁନେରେ ଅବସ୍ଥିତ କିର୍ଲୋସ୍କର ପରିବାର ଟୟୋଟା ମୋଟର୍ସକୁ ଭାରତରେ ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

BSNL ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ…

ଘରେ ବସି ପ୍ରତିମାସରେ ଖାଲି ସୁଧରେ ପାଇବେ ୫୫୫୦…

ଦରମା ଆସୁ ଆସୁ ପକେଟ୍ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି କି?…

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା,…

1 of 2,514