ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହେଲା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍, ରୋଜଗାର କଲା ୧୦୦ କୋଟି
ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଲାଣି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ପଣରେ ବାଜି ମାରିନେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ୱାମିକା ଗବ୍ୱି। ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ କିଣିପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁପରଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଛି ‘ଭୁତ-ବଙ୍ଗଲା’। ଏହି ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଲାଣି। ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ୫ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଫିଲ୍ମ ସୁପରହିଟ୍କୁ ନେଇ ୱାମିକା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ୧୦୦ କୋଟି ଫିଲ୍ମ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ସାର, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଏକତା କପୁରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଓ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଟିମ୍କୁ ଅନେକ ଅନକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁତ-ବଙ୍ଗଲା ଫିଲ୍ମ ଯେତିକି ଆମର, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିବାରୁ ୱାମିକା ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ପ୍ରତି କ୍ଷଣ କିଛିନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଠୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିବି, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବି ଓ ମନୋରଞ୍ଜର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଭୁତ ବଙ୍ଗଲା ସୁପରହିଟ୍ ହେବା ପରେ ୱାମିନିଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ୫ଟି ଫିଲ୍ମ ରହିଛି। ଯାହା ଆଗକୁ ରିଲିଜ ହେବ। ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ‘ଜିନି’, ‘ଦିଲକା ଦରୱାଜା ଖୋଲା ନା ଡାଲେଙ୍ଗେ’, ‘ପତି ପତ୍ନୀ ଓର ବି ଦୋ’, ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ ‘କିକଲୀ’ ଓ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ‘ଜି-୨’ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତବର୍ଷ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।