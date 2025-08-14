(Video) ବାବରେ କି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ… ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ନେଲା ୨ ଯବାନଙ୍କ ସମେତ ୩୮ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ୨୨୦ ଜଣଙ୍କର ମିଳୁନି ପତ୍ତା
ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଗଲା ୩୮ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ପ୍ରାଣହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଜଣ ସିଆଇଏସଏଫ ଯବାନ ସାମିଲ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ବର୍ଷାରେ ୧୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପାଖାପାଖି ୨୨୦ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ହିମାଲୟ ମାତା ଚଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରଥିବା ମାଚଲ ମାତା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବୀତ ହୋଇଛି ।
ମାତା ଚଣ୍ଡିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବାଟରେ ବନ୍ୟା ହେବା କାରଣରୁ ଅନେକ ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭାସିଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ୍ ଜାରି ରହିଛି ।
💔 In Chositi (Chishoti/Chashoti) village of Padder, Kishtwar, J&K, on the Machail Mata Yatra route, a massive #Cloudburst claimed 36 lives, incl. 2 brave CISF jawans.
Hundreds trapped. Families torn apart. Nature’s fury, tragedy beyond words.#Kishtwar #JammuAndKashmir pic.twitter.com/t254Wt7vge
— Manni (@ThadhaniManish_) August 14, 2025