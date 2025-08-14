(Video) ବାବରେ କି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ… ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ନେଲା ୨ ଯବାନଙ୍କ ସମେତ ୩୮ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ୨୨୦ ଜଣଙ୍କର ମିଳୁନି ପତ୍ତା

By Jyotirmayee

ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଗଲା ୩୮ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ପ୍ରାଣହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଜଣ ସିଆଇଏସଏଫ ଯବାନ ସାମିଲ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ବର୍ଷାରେ ୧୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପାଖାପାଖି ୨୨୦ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ହିମାଲୟ ମାତା ଚଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରଥିବା ମାଚଲ ମାତା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବୀତ ହୋଇଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଲିଉଡର ୩ ଖାନ୍ ମାରିବେ ଫେଲ୍! ଘରେ ଚୋର…

ଦେଶପ୍ରେମୀ କୁକୁର… ନିଜ ପାଟିରେ ତୁଳି…

ମାତା ଚଣ୍ଡିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବାଟରେ ବନ୍ୟା ହେବା କାରଣରୁ ଅନେକ ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭାସିଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ୍ ଜାରି ରହିଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ବଲିଉଡର ୩ ଖାନ୍ ମାରିବେ ଫେଲ୍! ଘରେ ଚୋର…

ଦେଶପ୍ରେମୀ କୁକୁର… ନିଜ ପାଟିରେ ତୁଳି…

ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ…

(Video) ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ: ଯୁବତୀଙ୍କ…

1 of 27,078