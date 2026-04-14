ମାତ୍ର ୨.୫ ଘଣ୍ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେହରାଦୁନ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭେଟି

By Priyanka Das

Delhi-Dehradun Economic Corridor : ଆଜି ଭାରତୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ‘ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ ଇକୋନୋମିକ କରିଡର’ର ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ୨୧୩ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ୬-ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ସଦୃଶ ହୋଇଛି।

ଡାଟ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ ସେ ଡାଟ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଶହୀଦ ଜସୱନ୍ତ ସିଂ ମୈଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ’ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ।

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୩୦ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜନସଭା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେହରାଦୁନ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ପଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଭାଷଣ ଗଣେଶପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଦେହରାଦୁନ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ଇକୋନୋମିକ କରିଡର ସମେତ ଅନେକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାର ଭେଟି ଦେବେ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧:୩୦ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରୁ କ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ଥିତ ଜିଟିସି ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅପରାହ୍ନ ୧:୪୦ଟାରେ ଜଲିଗ୍ରାଣ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ୧:୫୦ଟାରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ।

ଏହି କରିଡରର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ:

ସମୟର ସଞ୍ଚୟ: ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡେରାଡୁନ ଯିବା ପାଇଁ ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଏହି କରିଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୨.୫ ଘଣ୍ଟାରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ।

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା

ପରିବେଶ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଠାରେ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା (୧୨ କିଲୋମିଟର) ଏଲିଭେଟେଡ୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ଓ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ଏହି କରିଡରରେ ୧୦ଟି ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ, ୩ଟି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ସୁବିଧା ରହିଛି।
ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସହାରନପୁରରେ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ କରିଡରର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଡେରାଡୁନ୍ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୟ ମା’ ଦାଟ୍ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ôଥକ ବିକାଶ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।

