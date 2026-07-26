ବୈଭବଙ୍କ ମାଡରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଚେପା, ୩୫ ରନରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ଭାରତ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ୮୧ ରନ୍ର ପାଳି ବଳରେ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୨ ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଛି। ଏହି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେ ପାଇଁ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ହାରାରେ : ହାରାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୨ ରନ୍ର ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଓପନର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୪୯ ବଲ୍ରେ ୮୧ ରନ୍ କରି ଭାରତର ବଡ଼ ସ୍କୋରର ମୁଖ୍ୟ ଭିତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ।
ବୈଭବ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଖେଳି ଜିମ୍ବାୱେ ବୋଲରଙ୍କୁ ଚାପରେ ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ପାଳିରେ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସ୍କୋର ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଓ ଈଶାନ କିଶନ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ରନ୍ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ ସଫଳ ବୋଲର ହୋଇ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଓପନର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଜିମ୍ବାୱେ ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ୧୭ ରନ୍ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଜିମ୍ବାୱେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫେରିଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମ ୪ ଓଭର ଶେଷରେ ଭାରତ ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଏହା ପରେ ବୈଭବ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଈଶାନ କିଶନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦ୍ରୁତ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାରତକୁ ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ୯ ଓଭର ଶେଷରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୮୯/୧ ଥିଲା।
୧୦ମ ଓଭରରେ ବୈଭବ ମାତ୍ର ୩୧ ବଲ୍ରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୯୫/୧ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
୧୧ତମ ଓଭରରେ ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରାଜା ଈଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଈଶାନ ୨୬ ବଲ୍ରେ ୨୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୪ଟି ଚୌକା ଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଓ ବୈଭବ ମିଶି ଭାରତର ସ୍କୋରକୁ ୧୨୩/୨ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
୧୫ତମ ଓଭରରେ ବୈଭବ ୱେସ୍ଲି ମାଧେଭେରେଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଓ ଦୁଇଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍ରେ ମାଧେଭେରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶତକର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବୈଭବ ୪୯ ବଲ୍ରେ ୮୧ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ।
୧୭ତମ ଓଭର ଶେଷରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଓ ତିଲକ ବର୍ମା ଭାରତକୁ ୧୬୪/୩ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ ୧୮ ବଲ୍ରେ ୨୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଓ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଦ୍ରୁତ ରନ୍ କରି ଭାରତର ସ୍କୋରକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୯୨/୫ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତିଲକ ୯ ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ୧୧ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରିଙ୍କୁ ୧୪ ବଲ୍ରେ ୨୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଳିରେ ୨ଟି ଚୌକା ଓ ୧ଟି ଛକା ଥିଲା।
ଜିମ୍ବାୱେ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ ୪୧ ରନ୍ ଦେଇ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସିକନ୍ଦର ରାଜା, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନି ଓ ୱେସ୍ଲି ମାଧେଭେରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।