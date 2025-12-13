T20 ଆଗରୁ ସସପେଣ୍ଡ ହେଲେ ଚାରି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି; ମ୍ଯାଚ ଫିକ୍ସିଙ୍ଗ ମାମଲାରେ ଫସିଲେ…

T20 ଆଗରୁ ଝଟକା ସସପେଣ୍ଡ୍ ହେଲେ ୪ ଖେଳାଳି !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟ ଫ୍ଯାନ୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦଳରୁ ଆଉଟ ହେଲେ ଚାରି ଖେଳାଳି। ମ୍ଯାଚ ଫିକ୍ସିଙ୍ଗ କାରଣରୁ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି କିଏ କିଏ ?

କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଦୁର୍ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥର, ଏହା ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ଆସାମ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ସନାତନ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ସିହ୍ନା, ଇଶାନ ଅହମ୍ମଦ, ଅମନ ତ୍ରିପାଠି ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଠାକୁର।

ସନାତନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି କ୍ରିକେଟରେ ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି 2025 ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ସାମିଲ କରିବା…

ସବୁ ଖବର ମିଛ, ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦…

ଆସାମ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ (ACA) ସଚିବ ସନାତନ ଦାସ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଚାରି ଜଣ କ୍ରିକେଟର, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆସାମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି 2025 ରେ ଆସାମ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, BCCI ର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ୟୁନିଟ୍ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛି। ACA ମଧ୍ୟ ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।”

ACA କହିଛି ଯେମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୌହାଟି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏକ FIR କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି କି BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇକିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ଆସାମ ଦଳକୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିର ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ Aରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ରିୟାନ ପରାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି।

ଆସାମ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ କେବଳ ତିନୋଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ​​ଏବଂ ତା’ର ଗ୍ରୁପର ଆଠଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ନାମିତ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଆସାମ ଦଳରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ସାମିଲ କରିବା…

ସବୁ ଖବର ମିଛ, ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦…

ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ବିଜୟ, ବୈଭବ…

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା… ଗିଲ୍…

1 of 950