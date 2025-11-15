ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଭାରତ; କୁଏତରେ ରହି ଚୋରି କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ କୋଟି କୋଟି, ମାଲାମାଲ ହୋଇ ଫେରିଥାନ୍ତେ ଭାରତ….

ଏବେ ପୋଲିସ ଧରିନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି....

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କୁଏତରେ ଯାଇ ଭାରତର ନାଁ ତଳେ ପକାଇଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମେଡିସିନ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଧରିନେଲେଣି କୁଏତ ପୋଲିସ। ଏହାଛଡା କାହାଣୀରେ ରହଛି ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ବିଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଖବର।

ଭାରତରୁ ଯାଇ କୁଏତ ଦେଶରେ ବେଆଇନ ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ବାଂଲାଦେଶୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶି କରୁଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର। ମାତ୍ର ଏବେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ।

ଏଥିରେ 4 ଭାରତୀୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 4 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକ ରହିଥିବା ଜଣା ପଡିଛି। ଏହାଛଡା ଚୋରି ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କାହିଁକି ଏପରି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ;…

ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଲେ, ପରିବାର ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ…

8 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମେଡିସିନରେ କିଛି ହେରଫେର କରୁଥିବା କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ଥାନାରେ ଏବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଏଠାରେ ଚଢାଉ କରିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ଧରାପଡିଥିଲା।

କୁଏତ ଦେଶରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପଢା ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଜଣା ପଡିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ଯ 3 ଭାରତୀୟ ଏହାଛଡା ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶର ବାସୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି।

ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରୁ ମେଡିସିନ ଚୋରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରୁଥିଲେ। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ସେଠାରେ ମେଡିସିନ ଲୁଚାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହା ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ପାଖପାଖି ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶର 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

କୁଏତରେ ଦେଶରେ ଥିବା ବେଆଇନ ମେଡିସିନ ବିକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମିଶନରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଫସିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

କାହିଁକି ଏପରି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ;…

ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଲେ, ପରିବାର ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ…

Gautam Adani: କାହିଁକି ବିହାର ବିଧାନସଭା…

ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆବେଦନ, ୬୦ ବର୍ଷ ହେବା…

1 of 21,682