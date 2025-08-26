ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ପୂରା ପରିବାର, ଚଢ଼ିଗଲା THAR… ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ୨ କୁନି ଝିଅଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣ

By Jyotirmayee

ପାଟନା: ପାଟନାର ବାଢ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜାମୁନିଛକ ଗାଁରେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ପିଏମସିଏଚରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ସୁଧା ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାତୁଣୀ ଏବଂ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାତିରେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥିବା ଥର ଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା।

ନିଆଁ ଲଗାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ

ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ଗାଁ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅନେକ ଥାନାର ପୋଲିସକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚିତ୍କାର ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।

ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଏସଡିଏମ୍ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଏବଂ ଏଏସ୍ପି ରାକେଶ କୁମାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହଟି ନଥିଲା।

ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁ ଚାରି ଲେନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଗାଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଠମଲଗୋଲା ବାର୍ହ ସହର ଦେଇ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୃତଦେହର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ମାମଲାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ।

