ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାଜୟର ୪ ବଡ଼ କାରଣ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା
ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରୁ ହାରିଲା ଭାରତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯୁବ ସେନସେସନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ରୂପରେ ଜଣେ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ତାରକାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜକ ଦଳର ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍ ଯିଏ ୪୬ ବଲ୍ ରେ ଅପରାଜିତ ୭୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୧୯୦ ରନ୍ କରିଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ୧୯୧ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୩୩ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ୨୮ ବଲ୍ ରେ ୫୮ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲା, ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଭାରତର କବଜାରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା।
ହେଲେ, ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍ ଙ୍କ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜରେ ୧-୦ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଭାରତର ଏହି ପରାଜୟ ପଛରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି।
ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ମନ୍ଥର ବ୍ୟାଟିଂ:
ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡର ଏହି ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ପୃଷ୍ଠରେ, ଇଶାନ କିଶାନ ବହୁତ ଧୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ; ସେ ୪୦ ଟି ବଲ ଖାଇ ୪୯ ରନ କରିଥିଲେ।
ଟି ୨୦ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏପରି ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ପିଚ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ଯଦି ଇଶାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍କୋର କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍କୋର ସହଜରେ ୨୧୦ ରନ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଥାନ୍ତା।
ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ତିନୋଟି ନୋ-ବଲ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସ୍ପେଲ:
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଚାରି ଓଭର ସ୍ପେଲ୍ରେ ୬୦ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇନଥିଲେ।
ଏହି ମହଙ୍ଗା ସ୍ପେଲ୍ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ନୋ-ବଲ୍। ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ନୋ-ବଲ୍ ବୋଲିଂ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ସହିତ ସମାନ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ଫ୍ରି-ହିଟ୍ ଉପହାର ଦିଏ।
ଚାପରେ ବିଷ୍ଣୋଇ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରାଇଲେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଯାହାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁଞ୍ଜି କରିଥିଲା।
ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ଲପ୍ ଶୋ:
ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଣା ତିନି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ନେଇ ୩୦ ରନ ଦେଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ବଲଭରିଗୁଡ଼ିକ ଦମଦାର ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ରନ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ସେହି ଓଭରଟି ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଲା:
ଭାରତୀୟ ପେସ୍ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା; ଅସ୍ଥିର ବୋଲିଂ କରି ସେ ମୋଟ ୨୭ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଓଭର ଇଂଲିଶ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗତି ଦେଇଥିଲା।