ପୁରା ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲେ, ୪ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଗୋବର ଗଦା ତଳେ ପୋତିଦେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ

ବାପା,ମାଆ ଓ ୨ ଛୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକରି ଗୋବର ଗଦା ଭିତରେ ପୋତି ଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ।

By Subhasmita Das

ଛତିଶଗଡ଼: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏତେ ଚାଲାଖ୍ ଯେ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶବକୁ ଗୋବର ଗଦା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି।

ହେଲେ କଥାରେ ଅଛି ପରା ଚୋର ଯେତେ ସାବଧାନ ଥିଲେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏଇ ଯେମିତି ଏଇ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା।  ଆଉ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା।

ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର କହିବା କଥା ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ କୁରାଢୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣାଟି ଖରସିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଥୁସୁକେଲା ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବୁଧରାମ ଓରାଓଁ (୪୫), ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହୋଦ୍ରା ଓରାଓଁ (୪୦), ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ଓରାଓଁ (୧୨) ଏବଂ ଝିଅ ଶିବାଙ୍ଗୀ ଓରାଓଁ (୫)।

ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା ପରେ ସତ ବାହାରିଲା: ଖାରସିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଗାଁର ରାଜୀବନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଘର ଖୋଜିବା ପରେ, ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଚାରିଟି ମୃତଦେହ ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ବାଡିରେ ଗୋବର ଗଦା ତଳେ ପୋତା ଯାଇଛି।

ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ କୁରାଢ଼ି ଉଦ୍ଧାର: ଶରୀରଗୁଡ଼ିକରେ କୁରାଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଗଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ କୁରାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

