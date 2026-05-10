ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲା: କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ୪ ପୋଲିସ ନିଳମ୍ବିତ
ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟାଯାଇଥିଲା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଭାବେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ୪ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଳମ୍ବିତ (Suspended) କରାଯାଇଛି।
ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନିଲ ପରିଡାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ନୂଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ବେହେରା । ସେପଟେ ନିଲମ୍ବିତ ୪ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଏସଆଇ, ଜଣେ ଏଏସଆଇ, ଜଣେ ଓଏପିଏଫ, ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୨ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର ଦିଆଯାଇଛ । ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରୀ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମନା ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁକଦର୍ଶକ ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ମିନି ଟ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଏହି ବର୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସାରିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଦାବି କରାଯିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଏହି ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।