ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବୋମା ମାଡ, ୪ ମୃତ

ଶନିବାର ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିରେ ଥିବା 'ରେଞ୍ଜର୍ସ' କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ରେ ଥିବା ‘ରେଞ୍ଜର୍ସ’ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା କରାଚି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ (KTC) ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ବୋମା ଫୁଟିବା ପରେ ପରେ ସେଠାରେ ଗୁଳି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଚାରି ଜଣରୁ ଅଧିକ ସଶସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ରେଞ୍ଜର୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିବିନିମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ଚାରି ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଖବର ଲେଖାହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା।

ରେଞ୍ଜର୍ସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ବିସ୍ଫୋରଣ: କରାଚିର ଗୁଲିସ୍ତାନ-ଇ-ଜୋହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରେଞ୍ଜର୍ସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ବୋମା ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ଆଖପାଖ ବିଲ୍ଡିଂର କାଚସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂରମାର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜୀବକୁ ଭେଟିଲେ ପିଏମ୍…

କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ…

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆହତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କେତେ ଜଣ ଆହତ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବୟାନ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କିଏ ଓ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜୀବକୁ ଭେଟିଲେ ପିଏମ୍…

କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ…

ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଫାଟେ ପ୍ରେସର କୁକର୍, ରୋଷେଇ…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ…

1 of 29,839