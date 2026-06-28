ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ: ଜୁଲାଇରେ ଏହି ୧୨ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ୍ ୧୨ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ୪ଟି ରବିବାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଓ ୬ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତଥା ବିଶେଷ ଛୁଟି ରହିଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁଲାଇ ମାସରେ ୧୨ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ! ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ୍ ୧୨ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ୪ଟି ରବିବାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଓ ୬ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତଥା ବିଶେଷ ଛୁଟି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ୬ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଲାଗୁ ହେବନାହିଁ। ବରଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
କେଉଁ ଶନିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ?
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆର୍ବିଆଇ)ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ୨୫ ତାରିଖ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଜୁଲାଇରେ କେତେ ତାରିଖରେ ରବିବାର ଛୁଟି ଅଛି?
ରବିବାର କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁଲାଇ ୫, ୧୨, ୧୯ ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଚାରି ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ଦିନ
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ସବ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଛୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ହେବନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ।
ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, UPI, NEFT, RTGS (ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ) ଏବଂ ଇଞଗ ଭଳି ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏ ଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଭଳି ଅଧିକାଂଶ କାମ ସହଜରେ କରିପାରିବେ।
ଜରୁରୀ କାମ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରି ନିଅନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ ଜମା କରିବା, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବା, ଲକର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାମ କିମ୍ବା ଶାଖାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ଛୁଟିଦିନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ।