୧୪ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀକୁ ବିଲକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାଇକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ

ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ଭାଇ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀକୁ ବିଲକୁ ନେଇ ବଳାତ୍କାର କରିଛି। ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ପୋଲିସ POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଛାପ୍ରୌଲି ଥାନାର ଏକ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା।

ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା: ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ପୋଲିସକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ୧୪ ବର୍ଷର ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ ଝିଅଟି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଘର ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଆସି ଝିଅର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବାଜରା ବିଲକୁ ନେଇଗଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ପଳାଇଥିଲା।

ଏହାପରେ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସି ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୀଡିତା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶିବ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

କିଶୋରର ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯିବ।

