(Video) ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତୃତୀୟ ମହଲା ଝରକାରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା 4 ବର୍ଷର ଝିଅ, ମୁଣ୍ଡ ଫସିଗଲା ତାପରେ..

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣେରେ, ଏକ କୋଠାର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଘର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଝରକାରେ ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ଝିଅ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଝିଅଟିର ମାଆ ଭୁଲବଶତଃ ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ।

ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଝିଅଟି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଝରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରୀଲ୍ ବାହାରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ତା’ର ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଲ୍ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ସେହି କୋଠାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଝିଅଟିକୁ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଦ୍ୱାର ବାହାରୁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେ ତଳକୁ ଯାଇ ଝିଅଟିର ମାଆଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଘଟଣାଟି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ଝରକାରେ ଝିଅଟିର ମୁଣ୍ଡ ଫସି ଯାଇଥିଲା- ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଜଣେ ଯବାନ ଯୋଗେଶ ଚଭନଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଶୟନ କକ୍ଷ ଝରକା ବାହାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଝିଅଟିର ମୁଣ୍ଡ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ଶବ୍ଦ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ଯୋଗେଶଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଝିଅଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ଝିଅଟିର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି- ପୁଣେର କଟରାଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା “ସୋନାୱାନେ ହାଇଟ୍ସ” ନାମକ ଏକ କୋଠାର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଝିଅଟି ଫ୍ଲାଟର ଝରକାରେ ଫସି ରହିଛି । ୪ ବର୍ଷର ଝିଅଟିର ଗୋଡ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ।

ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ- କେହି ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ଦେଖି ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଝିଅଟି କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ । ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଝିଅଟି ଝରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା’ପରେ ସେ ଝରକାରେ ଫସିଗଲା।

This morning in Katraj a 4-year-old girl was left hanging from a window after her mother briefly stepped out to drop her elder daughter at school. Off-duty firefighter Yogesh Chavan spotted the child and rescued her just in time. #Punepic.twitter.com/a1YCBnLv8g

— Pune City Life (@PuneCityLife) July 8, 2025