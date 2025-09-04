GST Reform: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଝଟକା, IPL ଦେଖିବା ଏବେ ଆହୁରି ହେବ ମହଙ୍ଗା; ବଢିଲା ଟିକେଟ ଦାମ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ…
କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା । ଏବେ ଆଉ ଶସ୍ତାରେ ଦେଖି ହେବନି IPL । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା । ଏବେ ଆଉ ଶସ୍ତାରେ ଦେଖି ହେବନି IPL । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 56ତମ GST ପରିଷଦ ବୈଠକ ପରେ GST ହାରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏବେ 5 କି 18 ପ୍ରତିଶତ ନୁହେଁ, ଟିକେଟ୍ ଉପରେ 40 ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର । ଏହି କାରଣରୁ, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ GST ପରିଷଦ ବୈଠକରେ IPL ଟିକେଟ୍ ଉପରେ GST ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ 12 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ IPL 2026 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ GST ଲାଗୁ ହେବ
GST ପରିଷଦ ବୈଠକରେ IPL ଟିକେଟ୍ ଉପରେ 40 ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 28 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ, IPL ଟିକେଟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଟିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପୂର୍ବରୁ, 1000 ଟଙ୍କାର IPL ଟିକେଟ୍ ଉପରେ 28% GST ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟିକେଟ୍ ର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 1280 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ହାର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଟିକେଟ୍ ର ମୂଲ୍ୟ 1400 ଟଙ୍କା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ 120 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି, 500 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 640 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 700 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ଉପରେ 2560 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 2800 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ IPL 2026 ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ
ଯଦି IPL ଟିକେଟ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଆଇପିଏଲର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବେଟିଂ, ଜୁଆ, ଲଟେରୀ, ଘୋଡା ଦୌଡ଼ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।