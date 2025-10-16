ନଦୀ ପଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ୪୦୦୦ ବର୍ଷ ତଳର ଖପୁରୀ, ହରପ୍ପା ଯୁଗର ବୋଲି ଦାବି, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା..
ମିଳିଲା ୪୦୦୦ ବର୍ଷ ତଳର ଖପୁରୀ, ହରପ୍ପା ଯୁଗର ବୋଲି ଦାବି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ନିକଟରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ମଣିଷ ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ମହାଦେଶରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖରେ, ଇଣ୍ଡିଆନାର ଫାଏଟ୍ କାଉଣ୍ଟିର ହ୍ୱାଇଟାୱାର ନଦୀ କୂଳରେ ମାନବ ଖପୁରୀର ଏକ ଖଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଫାଏଟ୍ କାଉଣ୍ଟିର କରୋନର ଏଡି ରିଚାର୍ଡସନ୍ ସୋମବାର, ଆୟୋଜିତ ସ୍ଵଦେଶୀ ଦିବସରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରେଡିଓକାର୍ବନ ଡେଟିଂରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୪,୨୭୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା।
କାହିଁକି ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ: ଏହି ଆବିଷ୍କାର ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକ, କାରଣ ଏହି ଖପୁରୀର ହାଡ଼ରେ ଥିବା DNA ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ବଂଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ମୂଳ ଆମେରିକୀୟ ଥିଲେ କି ଏହାର ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲୋଭିସ୍-ପୂର୍ବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ।
କେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଥିଲେ: ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜିନୋମ୍ ରେକର୍ଡ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବ । ଇଣ୍ଡିଆନା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ, ମୂଳ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ-ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ।
ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଖପୁରୀ କି: ଆଜିର ମୂଳ ଆମେରିକୀୟ ଜନଜାତିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ଗଠନ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆନାପୋଲିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ମାନବ ଖପୁରୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜର୍ଜିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ତାରିଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ନମୁନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତଥାପି, ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅବଶେଷ ନଦୀ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା।